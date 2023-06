Tragedia nel quartiere Scalo. Un anziano di ottantatré anni è stato ritrovato impiccato, oggi pomeriggio, in un casolare di proprietà del figlio da un familiare. Dell'uomo non si avevano più notizie da questa mattina. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo era molto conosciuto, per diversi anni ha gestito un noto bar della zona.