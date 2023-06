Commozione e dolore ieri per l'ultimo saluto a Stefano Marcoccia, vittima di un incidente sul lavoro il 1 giugno scorso in un cantiere a Torino. I funerali del trentaquattrenne, originario della città ernica dove ha amici e familiari, si sono svolti nella chiesa Santissima Annunziata a Sabaudia. Proprio a Sabaudia viveva da molti anni con la famiglia, la moglie e i due figli. Marcoccia è stato travolto dall'esplosione di una bombola. Stava lavorando in un cantiere a Pavone Canavese, vicino all'autostrada A5 Torino-Aosta dove si stanno effettuando interventi per alzare un ponte ed evitare l'allagamento durante i periodi di pioggia intensa che ingrossano il fiume Chiusellla.

Marcoccia, era originario di Veroli, della località La Vittoria, alla periferia della città ernica, dove ha amici e parenti, ma da anni viveva a Sabaudia con la moglie Valeria e i due figli piccoli. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Un dolore grande quello della moglie che in un post lo ha ricordato con queste parole, scritte sotto una foto che li ritrae insieme. «Amore mio, continua a guardarmi così, i miei occhi si perdevano nei tuoi. Ora li cercherò ovunque perché il cuore non si rassegna ad un dolore così». Da tutti ricordato come una persona dal cuore grande, sempre cordiale con tutti. Super tifoso della Roma.

Proprio durante l'ultima partita del campionato di Serie A disputata, e vinta 2-1, dalla squadra giallorossa contro lo Spezia, i tifosi della Roma hanno voluto ricordare così Stefano Marcoccia, con uno striscione. "Stefano per sempre". Questo lo striscione esposto allo stadio Olimpico di Roma. E lo stesso striscione è stato esposto ieri durante i funerali. E tanti palloncini gialli e rossi sono stati lasciati volare in cielo all'uscita della bara dalla chiesa.