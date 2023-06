Minacce continue, vessazioni, umiliazioni e aggressioni. Per aver fatto entrare nella sua stanza la signora delle pulizie, per avergli detto di essere stanca e di aver bisogno di andare a letto. Per aver chiesto aiuto a una badante. Una violenza verbale e fisica andata avanti per troppi anni, fino al punto di non ritorno: una denuncia, presentata a fine aprile, che ha permesso di rompere la catena di violenza. E imporre il divieto di avvicinamento alla madre a meno di 300 metri. Il provvedimento emesso dal gip Lo Mastro ha riguardato un cassinate - rappresentante delle forze di polizia a Roma - che ora è destinatario della misura cautelare.

La ricostruzione

Le condotte aggressive e umilianti, come ricostruito dagli inquirenti dopo la denuncia della donna rappresentata dall'avvocato Angelo Natale, erano all'ordine del giorno. Sputi, strattonamenti, in un'occasione anche uno spintone rincorrendola per le scale. E non mancavano neppure le minacce di morte: con un coltello da cucina puntato alla gola, durante le feste di Natale. O prospettando la possibilità di darle fuoco usando la miscela del tagliaerba. Una escalation di violenze divenute sempre più gravi dopo l'istanza presentata dalla donna nel 2022 per segnalare alle forze di polizia competenti la gravità della situazione vissuta: venuto a conoscenza del procedimento pendente, ha inasprito il proprio atteggiamento aggressivo e minaccioso. Più le aggressioni continuavano, più la donna finiva in ospedale. Fino al punto di chiedere ospitalità ad alcuni parenti lasciando la propria abitazione. Il gip ha valutato un concreto pericolo di reiterazione del reato della stessa natura, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare.