L'infiorata crea subbuglio nella città di Sora. Il paese è in rivolta. Ieri, sfidando la pioggia, tante associazioni e confraternite si sono messe al lavoro per realizzare il tappeto colorato. Questa mattina tutto spazzato. Dal Comune di Sora si attende un comunicato che possa dare risposte ai cittadini. Molti indignati pretendono di sapere il perché sia stato pulito, dalla società Ambiente e Salute Srl, il faticoso lavoro. Intanto in questi minuti su tutto corso Volsci le associazioni stanno scrivendo "Vergogna" puntando il dito contro l'ente comunale. Si attendono spiegazioni.