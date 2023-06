Una notte tragica lungo via Sferracavalli tra Cassino e Sant'Elia. Un ragazzo, probabilmente di ritorno a casa, ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada. A perdere la vita è stato Benedetto Di Ponio, conosciuto da tutti come Michele, un giovane di trentaquattro anni residente a Sant'Elia Fiumerapido. Sul posto, dopo l'una di notte, i carabinieri della compagnia di Cassino, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma per il giovane non c'era più nulla da fare.