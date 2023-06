Ladri in azione appena fuori dal camposanto. Un fatto spiacevole, ma non isolato, capitato a una coppia di coniugi di Balsorano. Ieri mattina, intorno alle 10.30, i due si sono recati al cimitero per far visita a un familiare venuto a mancare. Prima di raggiungere l'obitorio dov'era esposta la salma, hanno lasciato nella loro Fiat Panda la borsa di lei e il marsupio di lui contenenti documenti e i soldi appena ritirati. Una volta usciti dal cimitero, la brutta sorpresa: hanno trovato lo sportello del lato guida aperto e la serratura forzata. Marito a moglie hanno rovistato dappertutto, controllando anche l'area dove l'auto era parcheggiata, ma della borsa e del marsupio nessuna traccia. Oggi i coniugi si recheranno dai carabinieri per formalizzare la denuncia di furto, naturalmente contro ignoti.

Intanto la figlia della coppia ha postato sui social la sua richiesta di aiuto, almeno per recuperare i documenti dei suoi genitori: "Se qualcuno trovasse la borsa ed il marsupio con i documenti dei miei genitori può contattare le forze dell'ordine". Un fatto purtroppo non isolato, considerato che nelle adiacenze del cimitero, ma anche al suo interno, i ladri non mancano mai. In diverse occasioni le auto sono state aperte per rubare borse o rovistare nell'abitacolo alla ricerca di soldi. Dentro il camposanto, invece, vengono portati via piante, fiori, oggetti votivi lasciati sulle tombe e le famiglie dei defunti sono indignate. Alcuni propongono di installare delle telecamere nel parcheggio del cimitero per poter controllare i movimenti che avvengono nell'area e soprattutto per individuare i ladri che agiscono indisturbati ormai da troppo tempo. Di sicuro, la prima cosa da fare è non lasciare in macchina oggetti di valore e denaro.