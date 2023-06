"Un anno da quel giorno". Così inizia l'invito della famiglia della piccola Giulia che lo scorso 11 giugno 2023 rimase gravemente ferita in un incidente stradale ad Atina mentre era in auto con i suoi familiari. "Unisciti a noi per festeggiare, alle 18 presso la parrocchia Santa Maria Del Carmine". La fede ha aiutato molto la famiglia della piccola Giulia che crede che la ripresa della bambina sia un miracolo. In tanti hanno pregato per Giulia e domani sarà un giorno di festa per tutta la sua comunità.