Un aereo ultraleggero è precipitato in un'area non abitata. Nell'incidente sono morte due persone: padre e figlio. È successo a Cellole in provincia di Caserta. I due erano partiti da Castel Volturno. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che una volta arrivati hanno trovato i due ancora incastrati tra le lamiere. Inutili i soccorsi.