Ottanta serate di eventi. Ottanta differenti appuntamenti che sono pronti a fare compagnia a tutti i cittadini nel corso della bella stagione. L'estate di Piedimonte San Germano promette di essere dirompente, innovativa e ricca di sorprese. Ieri mattina nella sala consiliare del Comune è stato presentato l'ampio cartellone.

Eventi per tutti i gusti e per ogni tipo di pubblico.

«Quello che abbiamo predisposto è un cartellone ampio e ricco di proposte differenti tra di loro – ha affermato il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi – Ancora una volta abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un programma che fosse quanto più variegato possibile.

La nostra intenzione è sempre quella di garantire i giusti momenti di intrattenimento a tutti. Ognuno potrà trascorrere serate di allegria, di divertimento. Un totale ritorno alla normalità dove, dopo anni difficili, possiamo riappropriarci dei nostri spazi e della voglia di stare insieme. Quella che si apre a Piedimonte sarà un'estate tutta da vivere».

Un lavoro ampio portato avanti nel corso delle settimane in collaborazione con tutti gli attori del territorio, come ha spiegato l'assessore alla cultura Ermelinda Costa: «Il cartellone che abbiamo presentato è frutto di un ampio lavoro portato avanti nel corso delle ultime settimane. Un lavoro che abbiamo realizzato insieme alla Pro loco, ai comitati festa religiosi, ai comitati di quartiere e alle associazioni presenti sul nostro territorio.

Una collaborazione che si è consolidata con questa amministrazione già da molto tempo e che ha permesso, anche durante il periodo invernale, di realizzare eventi alla riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni. L'obiettivo di questo cartellone è quello di raccontare Piedimonte e la sua cultura, di rivalutarne le tradizioni e di accendere i riflettori sulle sue eccellenze, tra arte, eventi enogastronomici, teatro, musica, sport e tanto divertimento».

Un lavoro portato avanti dall'amministrazione insieme alla Pro Loco: «Ci prepariamo a una stagione estiva ricca di appuntamenti, con sorprese e attesi ritorni – ha aggiunto il presidente della Pro Loco di Piedimonte San Germano Alfonso Testa – È stato fatto uno sforzo importante per riuscire a creare un'offerta che potesse soddisfare tutti, dagli anziani fino ai bambini. Sono convinto che siamo riusciti a realizzare un programma che saprà intrattenere in questa estate.

Il compito della Pro loco è quello di promuovere la territorialità e fungere anche da attrattore, con l'offerta di eventi che abbiamo presentato sono convinto che avremo molte persone, anche di altri comuni, che decideranno di trascorrere le loro serate a Piedimonte».

Tanti gli appuntamenti in programma, dal "Festival della Chitarra" alla "Festa della sfogliatura e sgranatura del granturco", dal "Raduno di vespa" al "Beer summer festival".

Appuntamenti che si uniranno a quelli religiosi come il pellegrinaggio per Canneto o la festa per la Madonna Addolorata.

Il tutto puntando su due eventi che sono diventati un fiore all'occhiello dell'estate di Piedimonte: la terza edizione del "Castello Parlante" e l'ottava edizione del "Castrum Pedemontis".