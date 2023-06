Stava passeggiando vicino casa quando è stata colta da un malore ed è caduta sul marciapiede. Per Rita Mauti, professoressa da poco in pensione di sessantasei anni, non c'è stato nulla da fare. La tragedia questa mattina in località Passeggiata San Giuseppe alle porte del centro storico della città ernica. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i carabinieri e la polizia locale. La notizia si è diffusa poco dopo in città e nella comunità scolastica destando tanto dolore e incredulità. I funerali della professoressa Mauti si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa dei padri cappuccini a Veroli.