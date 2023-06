Una sorta di "tagliando" sulla mobilità sostenibile per capire se e come apportare eventuali correttivi al piano urbano per rendere efficaci ed efficienti in pieno le soluzioni fino ad ora adottate. È quanto emerso nella riunione che si è svolta ieri tra il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'assessore alla mobilità Maria Rosaria Rotondi e il dirigente del settore competente, Marlen Frezza, con il coinvolgimento di Leganet, la società che, nel recente passato, ha elaborato per il Comune di Frosinone il Piano Urbano del Traffico (Put) e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Alla luce della prossima realizzazione della metropolitana leggera di superficie, si tratterà di analizzare, a partire da settembre, in quanto i mesi estivi sono i meno indicati per studiare i flussi di traffico, quale impatto abbiano avuto sulle abitudini dei cittadini e sul traffico le infrastrutture per la mobilità alternativa che sono state fino ad oggi realizzate e di capire se il Pums vada in qualche modo rivisto e aggiornato e se vi sia necessità di apportare delle modifiche alle ciclabili.

Tra le soluzioni previste dal Pums, e che saranno prossimamente realizzate, figurano, oltre a quelle già messe in opera, la previsione di una flotta di mezzi a propulsione elettrica per il trasporto merci in area urbana, l'uso di deterrenti all'uso dei mezzi a motore privati (zone ztl progressivamente più estese e durature e zone 30; divieto di ingresso alla città per i mezzi più inquinanti e, per le auto elettriche incentivi o gratuità degli stalli blu di competenza comunale), azioni di incentivazione all'uso della bici, mentre si è già proceduto alla nomina del Mobility Manager che ha, tra l'altro, redatto per i dipendenti il Piano degli spostamenti casa-lavoro; tra le sue facoltà c'è anche la possibilità di assumere pure azioni di collegamento e coordinamento con le pari figure nominate da aziende e scuole.

Sono previste, inoltre, attività di educazione stradale e ciclistica per famiglie e studenti (Pedibus e Bicibus), oltre all'istituzione della Consulta della Mobilità Ecocompatibile e Ciclistica, che agirà di concerto con rappresentanti istituzionali e tecnici al fine di coordinare tutti i progetti in essere, monitorando le linee di azione anche con il Mobility Manager. In particolare, la creazione della consulta s'inserisce pienamente nel solco tracciato dall'Amministrazione comunale di Frosinone, diretto alla riorganizzazione della vita sociale urbana nel segno della salubrità e del decoro, ed è una dichiarazione di effettiva volontà politica alla realizzazione del cambio culturale già manifestato attraverso atti amministrativi e iniziative pubbliche. Tutto senza dimenticare il potenziamento e il miglioramento degli standard di qualità del trasporto pubblico locale.