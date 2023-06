Il ciclista sangiovannese Stefano Pellegrini sta disputando la "Trans-Am Bike Race 2023": quasi 7.000 km dal Pacifico alla Costa Atlantica negli Stati Uniti. Dopo il saluto del sindaco Paolo Fallone e dell'intera comunità, Pellegrini, è partito alla volta degli Stati Uniti per l'impegnativa traversata in sella alla sua bici. Il ciclista è dotato di un kit di sopravvivenza che gli consente di affrontare un lungo e difficile percorso. Ma non sarà solo in questa impresa perché verrà sostenuto, oltre che dalla famiglia, da tanti amici, concittadini e sponsor che hanno riposto la loro fiducia in lui. Stefano prima di partire, in occasione della festa della Madonna della Guardia, è salito sul monte con la sua bici, e proprio lì ha ricevuto il saluto del sindaco Fallone e del presidente del Consiglio comunale Gaetano Battaglini. Un gesto pieno di significato che evidenzia il profondo legame del giovane carabiniere con la sua terra.

«Siamo orgogliosi del nostro concittadino Stefano Pellegrini per questa sua scelta - hanno dichiarato Fallone e Battaglini - che evidenzia un carattere forte, predisposto ad affrontare le sfide. In sella alla sua bicicletta sta mettendo in campo tutte le sue energie per affrontare una grande prova di resistenza e di coraggio. Lo sta facendo, ne siamo certi, con la schiena dritta e con l'orgoglio di appartenere all'Arma dei carabinieri e a questa nostra grande Nazione che lo sostiene con il tricolore, suo compagno di viaggio. Forza Stefano - hanno concluso gli amministratori - Continua a correre e soprattutto non arrenderti. Ti aspetteremo qui per festeggiare questo importate traguardo».