Tre piante date alle fiamme in via Lungo Liri. È il gesto di puro vandalismo compiuto ieri pomeriggio nella città fluviale. In via Lungo Liri, la strada che unisce il rione Civita con il Pastine, sono presenti da anni piante di palme posizionate come ornamento lungo il percorso dedicato ai pedoni. Ieri pomeriggio ignoti hanno appiccato un incendio intorno a tre di questi alberi creando non pochi problemi. Subito è scattato l'allarme con la macchina dei soccorsi che si è messa immediatamente in moto. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione civile, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i carabinieri forestali. I volontari della protezione civile, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme e a spegnere il rogo.

Una situazione che ha avuto inevitabili conseguenze anche sul traffico automobilistico fortemente rallentato dalle operazioni di soccorso. L'episodio è stato immediatamente condannato dal sindaco Anselmo Rotondo che ha invitato, chiunque avesse informazioni, a farsi avanti anche in anonimato al fine di consentire al primo cittadino di poter sporgere denuncia e fare in modo che chi ha commesso questa follia venga punito: «Un gesto deplorevole è da codice penale, il mio appello è a tutta la cittadinanza: chi ha visto qualcosa mi informi, anche in forma anonima, e provvederò con la denuncia. Non è giusto che le palme che abbelliscono il nostro Lungoliri siano danneggiate in maniera plateale. Ringrazio per il celere intervento la protezione civile, i carabinieri e i carabinieri forestali».