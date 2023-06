Grandi emozioni oggi per gli ex compagni della classe 5B, a.s. 1972-73, che si incontreranno dopo 50 anni dal diploma. Dove? Ovviamente nel loro istituto dove hanno vissuto anni indimenticabili del loro percorso scolastico, nel liceo "Severi" di Frosinone. Il programma della giornata prevede alle 11 l'incontro al Severi. Saranno accolti dalla dirigente scolastica del liceo, dottoressa Antonia Carlini. Seguirà l'accoglienza degli ex docenti della classe 5B a.s. 72-73, con tanto di appello. Tra i momenti la presentazione degli "alunni", la proiezione di due video di classe. Alle 13 ci si sposterà per i festeggiamenti al ristorante "Da Plinio" a Frosinone.

Alle 17 si proseguirà con una "goliardica" sorpresa, alla maison di "Teresa", sempre a Frosinone.

Compagni di classe 5B a.s. 1972-73: Marco Arcese, Maria Pilar Berardi, Dario Ceci, Franco Cervini, Anna Maria Cesaritti, Maria Grazia Cesselli, Claudio Colafrancesco, Nicola Colasanti, Giuliano Crecco, Loredana De Angelis, Sandro Di Sora, Arturo Fago, Paolo Fattoracci, Vinicio Iacoboni, Patrizia Ludovici, Antonio Maini, Gabriella Marzilli, Giacomo Omallini, Paolo Pandolfi, Cinzia Papetti, Patrizia Papetti, Teresa Petricca, Alba Poce, Ermenegildo Pomella, Concetta Senese, Antonella Spaziani, Silvana Tanzini, Nadia Terrinoni, Luigina Tiberia. Il ricordo anche ai compagni che non ci sono più, Rosamaria Romano, Aldo Pierro e Giovanni Palombo.