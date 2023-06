Lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Il suo tono di voce appare pacato, anche se scorgendo tra le sue parole, affiora un senso di amarezza, sconcerto e dolore che va di pari passo con i suoi post sui social. Quattro mesi senza suo nipote, senza più la voce di Thomas che lo chiama zio e gli sorride. Lorenzo Sabellico non si arrende e continua a chiedere giustizia per Thomas Bricca, vittima di un agguato il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri. Lorenzo si sta mobilitando molto per i giovani. Giovani come suo nipote. E allo stesso tempo attende che venga fatta giustizia per il diciannovenne. L'ha chiesta a gran voce da subito e continua a gridarla e a sottolinearla attraverso i numerosi post su facebook. Scrive di una mobilitazione che si intende organizzare davanti alla Procura.

«Abbiamo svolto tre manifestazioni ad Alatri, e sempre nella massima legalità vorremmo scendere davanti alla Procura per far vedere che ci siamo - ci dice Lorenzo - Ma senza portare odio, perché odio porta odio, e noi non vogliamo questo. Chiediamo ancora una volta, l'ennesima oramai, giustizia per Thomas. Vogliamo fatti e non chiacchiere». Lorenzo Sabellico ci parla dei giovani, della comunità, del senso di unione che in questi mesi ha prevalso. Giovani che difende: «purtroppo alcuni sono stati anche minacciati per aver commentato sotto post sui social per Thomas. Tutto questo mi fa ancora più rabbia. Come la chiusura per quindici giorni di un bar. Ma sono quasi cinque mesi che Thomas non c'è più e noi aspettiamo ancora giustizia».

In questi mesi sono stati diversi gli eventi organizzati e che hanno messo in risalto il senso di comunità, di unione e tra le iniziative anche quella dell'albero di Thomas «simbolo del dolore ma che valorizza e abbraccia la visione di progettualità. Un progetto di tutta la comunità». E tornando ai giovani lo zio di Thomas aggiunge: «ci vorrebbero punti di aggregazione per i ragazzi, oratori aperti, luoghi di incontro con la visione di adulti che possano ascoltare e dare consigli alle future generazioni». Tra le prossime iniziative quella in programma il 26 giugno, giornata nazionale contro la droga. «Con l'associazione "Radici", Kenaz e l'oratorio parrocchiale Mole, stiamo organizzando un torneo di calcetto, in collaborazione con don Luca. Tre giorni di partite, ma anche di condivisione, testimonianze. Anche io interverrò per dire ai ragazzi che la droga non porta a niente. Io sono stato fortunato a uscirne in passato. Un passato in gran parte bruciato, ma per fortuna è stato possibile riemergere dopo tanti anni in comunità».

Tra le altre iniziative future anche "Il cammino di Thomas". «Sempre con l'associazione "Radici" e "L'albero di Thomas" porteremo i ragazzi a fare un cammino, in una località immersa nella natura, dove rimarremo due giorni. Mostreremo loro cosa è importante fare a livello interiore. Vorremo far vedere loro, sì un cammino bello, ma facendo capire che ci sono tante fatiche da affrontare, come il caldo, la fame, ma alla fine prevarrà il senso di unione, condivisione e comunità. Abbiamo cercato di fare diversi eventi poco dopo l'omicidio. Ricordiamo la serata della veglia con il vescovo, monsignore Ambrogio Spreafico; la fiaccolata di luci. Abbiamo acceso la fiamma per cercare di riportare la luce più totale di quei giorni. E ancora, la manifestazione alla luce del giorno per condividere la voglia di gridare, sempre nella legalità, il nostro bisogno di giustizia per Thomas. Per dire "noi non siamo come loro"». È stato realizzato, inoltre, un murale per il diciannovenne «un'immagine che rimarrà nel nostro cuore. Thomas rappresenta valori, forse dimenticati, ma indispensabili, perché quando la motivazione scende, il senso di comunità prevale. E in questi mesi la comunità si è ritrovata. Noi continuiamo a chiedere giustizia, non ci fermiamo, perché ci hanno portato via Thomas e strappato il cuore».