Un'amara sorpresa all'uscita dal lavoro per il coordinatore della Asl di Frosinone, che questa mattina ha trovato la sua auto danneggiata. Finito il turno notturno, si è, infatti, recato nel parcheggio dei dipendenti dove era parcheggiato il veicolo, che ha trovato con le ruote forate e con dei buchi sulla carrozzeria.

Ferma condanna per l'accaduto e solidarietà al coordinatore da parte di Fp Cgil Roma Lazio e Fp Cgil Frosinone Latina che hanno definito l'atto vile e vergognoso.

«Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine –dichiarano i sindacati in una nota – auspicando che riescano quanto prima a fare chiarezza su quello che è accaduto e a consegnare alla giustizia il colpevole. Come categoria avevamo più volte richiesto un parcheggio per i dipendenti ospedalieri, custodito e sicuro, senza mai averlo ottenuto – continuano – Speriamo quindi, dopo quanto accaduto, di riuscire a sensibilizzare l'amministrazione per disporre di un parcheggio più sicuro per i lavoratori ospedalieri.

Non possiamo sapere se questo gesto sia un'intimidazione nei confronti del lavoratore o un atto vandalico, ma rimane comunque un episodio gravissimo che condanniamo all'unisono».