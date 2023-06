Il licenziamento di una dipendente della biblioteca comunale per poi favorire la riassunzione in nuova cooperativa. A rispondere del reato di tentata concussione sono il sindaco di San Vittore Nadia Bucci e un consigliere di maggioranza. Di recente la procura di Cassino ha concluso le indagini.

Il magistrato ha così dettagliato: "perché, in concorso morale e materiale tra loro, la prima nella qualità di Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio, il secondo nella qualità di Consigliere di maggioranza, abusando della loro qualità, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere una dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time presso il Comune di San Vittore del Lazio a rassegnare volontariamente le dimissioni dalla predetta cooperativa e a iscriversi nuovamente all'ufficio del lavoro per poter essere successivamente riassorbita dalla nuova ditta subentrante. Non conseguendo l'intento per la ferma opposizione della persona offesa".

Il primo cittadino del comune di San Vittore, la Bucci, ha subito commentato: "Credo nel corso della giustizia anche perché dagli atti depositati e acquisti dagli organi inquirenti si evincere chiaramente qual è la mia posizione e qual è stato il mio intento".