La prima puntata di "Serena Mollicone: la strada perduta" andrà in onda domani sera in seconda serata su Rai Tre, nella nota trasmissione di Roberta Petrelluzzi "Un giorno in pretura". Tre puntate in cui verranno riproposti alcuni momenti delle oltre cinquanta udienze che hanno caratterizzato un processo a dir poco complesso. Iniziato in piena emergenza Covid e culminato a luglio scorso con l'assoluzione di tutti gli imputati: l'ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e i due militari Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

Poi, dopo due rinvii, il deposito delle motivazioni: sarebbe mancata per la Corte d'assise «la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti per cui possa ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la commissione da parte degli imputati della condotta omicidiaria». In 236 pagine la Corte aveva condensato le valutazioni affermando che i responsabili sono, dopo oltre 22 anni, sconosciuti.

La risposta della procura non si è fatta attendere, con un appello dettagliatissimo con il quale è stato chiesto che la sentenza di primo grado nei confronti dei Mottola, di Quatrale e Suprano venga completamente riformata, sottolineando anche come per la pubblica accusa la motivazione della Corte d'assise sia in parte «illogica» e in parte «contradditoria». E ora si attende la fissazione dell'appello.

Intanto domani sera tutti incollati alla tv: il programma di Petrelluzzi saprà mettere in evidenza passaggi importanti del processo nato dall'omicidio di Serena Mollicone. Un processo pieno di tensione e di assoluto coinvolgimento delle parti in aula.