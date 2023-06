Il sindaco Daniele Natalia ha convocato la prima seduta della nuova consiliatura per il 15 giugno, alle 15.30, per procedere con gli adempimenti di rito: convalida degli eletti; giuramento del sindaco; elezione del presidente dell'assise, nomina della commissione elettorale; comunicazione della giunta. E mentre il primo cittadino lavora alla composizione del nuovo esecutivo, torna a far parlare di sé il "murale della discordia". Ieri mattina gli operai di una ditta esterna che lavora per l'amministrazione comunale hanno spruzzato vernice bianca sul murale realizzato negli anni Novanta sul muro che sovrasta la fermata del bus a San Giorgetto. Il murale, voluto dall'amministrazione comunale di allora (assessore alla cultura Giovanni Stella) e da alcuni insegnanti del liceo, era molto apprezzato e ammirato. Tema dominante: il pavimento cosmatesco della cattedrale Santa Maria Assunta. L'opera, ultimato nel 1997, è rimasta vittima del tempo e della mancata manutenzione, riducendosi a una figura sbiadita.

L'operazione "sbiancamento" del murale ha destato subito le reazioni risentite di numerosi cittadini. E partito il tam tam. Ci siamo recati sul posto: una locandina affissa sulla vetrina del bar lì vicino spiega cosa stia accadendo. Si tratta di una iniziativa finanziata dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale numero 22 del 2020. Prevede la realizzazione di quattro murales ispirati dalle "quattro ere" affrescate nella Sala della Ragione e oggi scomparse. L'esecuzione sarebbe stata affidata agli artisti Maria Ginzburg, Fiammetta Ghiazza, Kiki Skipi e Ufocinque.

Il primo murale è stato realizzato sul muro del piazzale del "Marconi" ed è ispirato alla figura di Dante Alighieri. Quello da realizzare a San Giorgetto potrebbe essere ancora in fase di studio, visto che sul sito online è tuttora possibile rispondere all'invito tendente a conoscere cosa piacerebbe all'intervistato.