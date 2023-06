Martedì pomeriggio, il nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Cassino ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino, a carico di un ventitreenne extracomunitario. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, nei giorni scorsi ha violato le prescrizioni imposte dal regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, liberandosi dal "braccialetto elettronico" che era obbligato a indossare e si è allontanato dalla città nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Cassino.