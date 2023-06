I carabinieri della stazione di Ausonia hanno arrestato un ventiseienne, noto alle forze di polizia, gravato da pregiudizi penali per reati contro la persona e il patrimonio, condannato per il reato di rapina. I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del tribunale di Nola, dovendo l'arrestato scontare la pena di due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di concorso in rapina, lesioni personali e violenza privata, delitti commessi a Napoli nell'anno 2019. Al termine delle formalità di rito l'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato trasferito nel carcere di Cassino per l'espiazione della pena, come disposto dall'autorità giudiziaria.