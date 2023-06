Finalmente il Parco Matusa avrà al suo interno un chiosco bar. Ieri la commissione esaminatrice ha terminato le valutazioni e a vincere sulla concorrenza è stato il titolare del locale "Bagatto" di via Aldo Moro. In attesa dell'ufficializzazione (che potrebbe arrivare anche oggi) all'esito delle procedure di valutazione è risultata la migliore offerta sulle altre due presentate. Nei prossimi giorni si procederà all'aggiudicazione formale. Soprattutto in vista della bella stagione il Comune ha accelerato il più possibile per avere in breve tempo un vincitore a cui affidare la gestione della struttura. E finalmente è arrivato.

Chiuso da più di un anno riapre quindi il chiosco bar, dove tutti gli utenti del parco avranno la possibilità di poter consumare direttamente all'interno di uno dei polmoni verdi della città un caffè, un gelato o una bibita fresca accompagnata da un aperitivo. Insomma un punto di ristoro che per troppo tempo è mancato. Il contratto di locazione prevede una durata di dieci anni dalla data della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata. Alla scadenza del termine, il bene immobile dovrà essere restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo senza necessità di un preventivo atto di disdetta.

Quindi l'assegnatario alla firma del contratto di concessione si impegna, tra le altre cose, a custodire e a conservare il bene di proprietà comunale con la dovuta diligenza. Ma anche a non utilizzare i locali per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la locazione, salvo diverse e precise autorizzazioni del Comune e sempre nell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali e nel rispetto delle normative in vigore. Infine l'assegnatario si impegna ad assumere a propria totale cura tutte le spese che riguardano la pulizia e la manutenzione ordinaria e delle aree concesse e a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali problematiche e necessità di interventi di manutenzioni straordinaria.