Il "Parco avventura" presto diventerà realtà per il pianoro di Prato di Campoli. Il progetto, da tempo nelle volontà dell'amministrazione, si avvia verso le fasi di effettiva realizzazione. Un'opera che ha richiesto diversi passaggi e studi di fattibilità a monte, per restituire un servizio strutturato nel pieno rispetto dell'ambiente in cui sarà inserito. Un parco a impatto zero, come spiega l'assessore all'ambiente Emanuele Fiorini: «Con il "Parco avventura" centriamo un altro obiettivo importante. Vedrà la luce un progetto pensato appositamente per Prato di Campoli, studiato da un'azienda leader del settore. Soprattutto non avrà alcuna incidenza sull'habitat del pianoro, con totale salvaguardia di flora e fauna. Trattandosi di un'area speciale, la Regione ha rilasciato la valutazione di incidenza positiva atta a dare il via ufficiale ai lavori a fronte delle varie relazioni, del progetto e dello studio di fattibilità presentati dal nostro ente. Ci dirigiamo sempre più verso un turismo ecosostenibile, alla base della vivibilità e fruibilità del pianoro».

A illustrare le imminenti battute di realizzazione, l'assessore all'urbanistica e lavori pubblici Augusto Simonelli: «Il "Parco avventura" muove da un impegno preso con i cittadini volto alla valorizzazione di una risorsa preziosa come Prato di Campoli. Il costo complessivo dell'opera sarà di 200.000 euro. A questo progetto hanno lavorato in sinergia le due branche dell'assessorato, urbanistica e lavori pubblici; grazie ai tecnici dei due comparti che hanno lavorato con grande professionalità per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la buona riuscita del progetto. Data la natura e la collocazione dell'opera, verrà realizzata in tempi brevi e precisi. Nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, i lavori potranno partire dal prossimo primo luglio e per le successive due settimane. Saranno dunque anticipati tutti i passaggi possibili: dall'acquisto dei materiali e trasferimento in loco a vari step logistici che ci garantiranno di avviare e concludere le operazioni nei tempi previsti. Veroli - conclude Simonelli - avrà così a stretto giro un "Parco avventura" ad alta prestazione, tra i più attrezzati dell'intera provincia».