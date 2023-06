I rappresentanti di cinque comuni, il comitato "Pro San Benedetto", tanti cittadini semplici hanno presenziato alla mobilitazione, indetta dal sindaco di Fumone Matteo Campoli, sotto la direzione dell'Asl di Frosinone, per domandare rassicurazioni su lle sorti del nosocomio alatrense. Dopo un breve confronto esterno con alcuni cittadini presenti, i sindaci e i rappresentanti del comitato sono stati ricevuti dal direttore generale dell'Asl, Aliquó, e da altri esponenti dell'azienda. Ebbene, nell'incontro, affrontando l'argomento pediatria, è stato ribadito come la rete ospedaliera e l'atto aziendale attuali non prevedano l'esistenza del reparto al "San Benedetto". «Il direttore - dice il sindaco Cianfrocca - però si è impegnato, nel caso in cui ci fossero pediatri che rispondano alla manifestazione d'interesse dell'azienda, a prolungare a 12 ore l'orario ambulatoriale di pediatria».

Spetterá poi alla politica, tramite la rete ospedaliera, prevedere, anche in deroga, la previsione di un reparto di pediatria ad Alatri in futuro. «Per questa ragione - continua il primo cittadino alatrense -, sto continuando a mantenere contatti frequenti con i nostri interlocutori in Regione, sto spingendo per una visita del presidente Rocca ad Alatri e ho già chiesto un incontro con il Direttore Regionale ‘Salute e Integrazione Sociosanitaria', Andrea Urbani. Ho comunque ricordato al direttore Aliquó che è suo dovere, e abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito, evitare la chiusura del reparto di chirurgia nei fine-settimana estivi. Il direttore Aliquó ha anche avallato la mia richiesta di estendere i posti di terapia intensiva al San Benedetto da due a cinque».