Pensionato si ferisce a una mano con un tagliaerba nel giardino e perde tre dita. Choc a Sant'Elia Fiumerapido. L'incidente è avvenuto un'oretta fa nel giardino della sua abitazione. Per cause ancora da accertare, il pensionato avrebbe perso il controllo dell'attrezzo: inutile ogni tentativo di bloccarlo. Immediata la corsa in ospedale. Sul posto il 118 e i carabinieri della locale stazione.