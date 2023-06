Incidente in autostrada tra Pontecorvo e Ceprano: tre le persone ferite. È successo questa mattina al chilometro 649 in direzione nord. Un mezzo pesante si è scontrato con un'auto con tre operai a bordo. La vettura si è poi ribaltata. I tre operai, provenienti da Crotone e diretti a Roma, sono stati soccorsi dal personale dei vigili del fuoco del comando di Frosinone, sede distaccata di Cassino, e successivamente affidati alle cure del 118. Due sono stati trasportati all'ospedale di Cassino, mentre per il terzo è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto anche la polizia stradale che ha provveduto a chiudere il tratto autostradale.