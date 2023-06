Aveva accoltellato un poliziotto in via Puccini e poi aveva fatto perdere le tracce di sé. La squadra mobile di Frosinone lo ha cercato non solo in Italia, ma anche all'estero. E lo ha rintracciato. La svolta lo scorso 28 aprile quando dall'Italia è stato trasmesso in Spagna un mandato d'arresto europeo nei confronti di un albanese di 30 anni. La questura di Frosinone era riuscita a individuarlo nella zona di Tarragona. Così la polizia spagnola lo ha rintracciato a Salou, dove si era rifugiato, e ammanettato.

L'arresto è risalente a una ventina di giorni fa, ma la notizia è stata diffusa solo ieri dalle autorità catalane. Secondo i media spagnoli, al momento dell'arresto l'uomo si accompagnava ad altri connazionali, ritenuti anch'essi pericolosi. L'albanese aveva trovato rifugio in Catalogna grazie anche a una nuova e falsa identità di un cittadino romeno. In precedenza, era stato arrestato (e poi liberato) mentre si nascondeva in Spagna, per rapina e si era fatto passare per romeno con i documenti falsificati, aggiungono sempre gli organi di informazione spagnoli.

L'aggressione si è verificata lo scorso 23 dicembre allo Scalo. La lite che poi avrebbe originato l'accoltellamento dell'agente, dei ruoli civili della questura, sembrerebbe legata a questioni di viabilità. Prima una coltellata, poi altri nove fendenti quando il poliziotto ha cercato di rientrare in macchina e ha chiesto aiuto al vicino negozio di fiori. Immediatamente la titolare aveva chiamato il 118 e il ferito era stato trasportato con l'ambulanza in ospedale. Nel frattempo, in via Puccini, erano intervenute le forze dell'ordine ed era iniziata la caccia all'uomo. Gli agenti della squadra mobile, diretti dal vice questore Flavio Genovesi, sono risaliti alla sua identità e hanno capito che l'albanese si era allontanato da Frosinone, temendo di essere stato identificato e che per lui le ore erano contate. Non per questo, però, la questura ha smesso di cercarlo, finché non lo ha rintracciato in Spagna. Ora si attende l'estradizione in Italia dell'albanese, che è assistito dall'avvocato Marco Maietta.