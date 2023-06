Nella notte i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di conviventi, un uomo di quarantasette anni e una donna di trentatré, domiciliata ad Artena, già nota alle forze dell'ordine, indiziati fortemente di furto aggravato di tabacchi all'interno di un bar di Via Latina. Nello specifico, i militari della stazione di Artena, una volta arrivati sul posto, hanno visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza ritraenti due persone, uomo e una donna, parzialmente travisate che, dopo aver forzato la serranda e la porta di ingresso, si sono introdotti all'interno impossessandosi di circa cento pacchetti di sigarette per poi darsi alla fuga poco istanti prima che il titolare arrivasse sul posto. Le immediate ricerche diramate, grazie anche alla descrizione dell'autovettura utilizzata dai malviventi fornita dal titolare dell'attività, hanno consentito ai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Colleferro di rintracciare, nel giro di poche decine di minuti, nel comune di Valmontone, l'autovettura segnalata con a bordo il quarantasettenne e la trentatreenne che, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso dell'intera refurtiva e degli arnesi da scasso. I militari, oltre ad acquisire la denuncia del responsabile dell'esercizio commerciale, hanno anche acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza che documentano gli attimi in cui la coppia si impossessava della refurtiva. Tutti i tabacchi rinvenuti, sono stati restituiti al proprietario dell'esercizio commerciale, mentre i due verranno giudicati in mattinata, con rito direttissimo, dinanzi al tribunale di Velletri.