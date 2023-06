L'appuntamento è fissato per le ore 10.30, nel piazzale vicino al nosocomio; mezz'ora dopo, partenza per Frosinone, per recarsi sotto gli uffici dell'Asl ad esprimere il proprio dissenso, il proprio malessere per le sorti del "San Benedetto", a cominciare dal reparto di pediatria. È il giorno della mobilitazione organizzata dal sindaco di Fumone, Matteo Campoli, e dal comitato "Pro San Benedetto", che ha chiamato a raccolta tutti i sindaci del comprensorio e i cittadini «Per far sentire pacificamente la nostra voce alle istituzioni regionali, per una battaglia giusta per l'interesse dell'intero territorio. Non sarà una manifestazione politica: il diritto alla salute deve unire tutti, perché parliamo di servizi necessari per la nostra comunità».

Sulla manifestazione, però, aleggiano i dubbi di possibili assenze, in riferimento ai sindaci, tra cui proprio quello di Alatri (Cianfrocca), ma anche del primo cittadino di Fiuggi (Baccarini) e di Collepardo (Bussiglieri). Proprio Cianfrocca ha fatto sapere di essere in contatto con gli organi sanitari provinciali e regionali, in merito alla situazione del "San Benedetto". Una posizione che, ad ogni modo, è stata criticata dal consigliere comunale Annarita Pelorossi ("Alatri in comune"), che, nel corso dell'ultima seduta consiliare, ha denunciato il ridimensionamento in corso dell'ospedale alatrense e chiesto unità politica senza distinzioni: «Sappiamo che il sindaco si sta sentendo con i vertici aziendali e con la Regione, questo va bene ma gli chiediamo di non fidarsi troppo delle rassicurazioni perché per troppo tempo sono state disattese. Il "San Benedetto" ad oggi non può più essere considerato un vero ospedale perché non può far fronte alle emergenze tutti i giorni», facendo riferimento ad alcuni servizi medici che non vengono assicurati nel corso dell'intera settimana . Stamattina sapremo se ci saranno state delle defezioni e quali, nella consapevolezza che la manifestazione di oggi farà comunque parlare di sé.