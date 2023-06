Denunciato un ventitreenne di Arce per lesioni personali aggravate, porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Arce, con il supporto dei colleghi di San Giovanni Incarico, hanno ricevuto una segnalazione a seguito di un'aggressione patita da un giovane del luogo. Quest'ultimo, infatti, per futili motivi è stato aggredito dal giovane, anch'egli del posto, con un coltello di circa venti centimetri. Sferrati diversi colpi che hanno ferito il ragazzo a una spalla. Dopo l'aggressione la vittima è stata trasportata nel presidio ambulatoriale di Ceprano, dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, mentre l'aggressore è scappato. Le ricerche da parte dei militari, che hanno subito ascoltato testimoni sul posto, hanno consentito di individuare il giovane aggressore nella propria abitazione, di rinvenire l'arma utilizzata e di denunciarlo, in stato di libertà, per i delitti poco prima commessi.

A Pontecorvo, invece, i militari dell'aliquota radiomobile, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone tre donne di etnia rom (una quarantanovenne, una quarantottenne e una quarantacinquenne) di Piedimonte San Germano, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e violazione di leggi sugli stupefacenti, quali assuntrici di sostanze stupefacenti. Le stesse, infatti, dopo essere state sottoposte a controllo da parte del personale femminile, sono state trovate in possesso di una modica quantità di cocaina, bene occultata nella vettura su cui stavano viaggiando.