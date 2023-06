I carabinieri del Nas di Latina hanno eseguito trentadue ispezioni sull'intera filiera agroalimentare (produzione, distribuzione e ristorazione), rilevando diverse irregolarità. Quattordici le strutture che sono risultate irregolari: sanzionate per un valore complessivo di oltre 19.000 euro. Nel complesso, sono state sequestrate 2 tonnellate di prodotti alimentari (prodotti ittici, carnei e vegetali) poiché non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità, in cattivo stato di conservazione e o detenuti in locali interessati carenze igieniche e/o con etichettatura irregolare, per un valore commerciale di circa 10.000 euro.

In particolare in provincia di Frosinone sono stati ispezionati sette distributori di alimenti etnici di cui quattro sono risultati non conformi per carenze igienico - sanitarie e strutturali. Per tali criticità è stata interessata l'Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Irrogate sanzioni per 5.000 euro e sottoposti a sequestro amministrativo 250 chili di prodotti alimentari poiché privi di tracciabilità.

In provincia di Latina invece sono stati ispezionati quindici distributori di alimenti etnici di cui dieci sono risultate non conformi per carenze igienico - sanitarie e strutturali. Per tali criticità è stata interessata l'Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Irrogate sanzioni per 14.000 euro e sottoposti a sequestro amministrativo 1.750 chili di prodotti alimentari poiché in parte privi di tracciabilità, in parte detenuti, per la vendita/ somministrazione, in violazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Nel corso delle attività è stato constatato l'uso di magazzino abusivo di stoccaggio dei prodotti, depositi in pessime condizioni igienico-sanitarie, ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori, che hanno comportato l'applicazione di un provvedimento di sospensione dell'attività a carico di un esercizio commerciale situato comune del sud pontino.