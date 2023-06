Incidente sulla superstrada Cassino-Sora nel territorio di Fontechiari: chiusa l'uscita di Posta Fibreno. Poco fa un autoarticolato, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo ed è uscito parzialmente fuori strada mentre procedeva in direzione Sora. Ferito l'autista. Soccorsi sul posto.