Dopo mesi di polemiche, sulla conformità e compatibilità paesaggistica dei lavori di riqualificazione del corso della Repubblica, nel tratto da via Marconi a via Pagano, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole.

La comunicazione è giunta via pec al Comune e il placet è scaturito da diverse considerazioni, a cominciare dal fatto che "non si identificano opere edili compiute, ma solo opere di rimozione di pavimentazione stradale e marciapiedi". E viene rilevato, subito dopo, che il tutto è in coerenza con il parere archeologico della stessa Soprintendenza del 20 gennaio scorso non ostativo alla esecuzione delle opere.

La Soprintendenza specifica inoltre che la natura delle opere è da considerarsi di ridotto impatto paesaggistico, e sono da inquadrare – si legge - "in analogia al nostro parere paesaggistico (Direzione Generale archeologia, Belle Arti e Paesaggio n.d.r.) del 27 aprile 2022, rilasciato per la riqualificazione dell'attigua piazza Diamare ad oggi ultimata, utilizzando peraltro i medesimi materiali, lo stesso arredo urbano ed le medesime essenze arboree".

Le opere progettuali nel tratto di corso interessato dall'intervento (270 metri di lunghezza e 17,83 metri di larghezza) consistono in: rimozione della pavimentazione e dei cigli dei marciapiedi esistenti; estirpazione degli attuali alberi e piantumazione di nuove alberature (Quercus Ilex – Leccio); rimozione dell'asfalto dalla sede stradale; sbancamento di profondità di circa 30 cm per la riconfigurazione delle pendenze; sostituzione della tubazione per la raccolta delle acque meteoriche su entrambi i marciapiedi; preparazione del piano di posa della pavimentazione con misto stabilizzato; posa dei canali di scolo interrati; realizzazione della rete di pubblica illuminazione; posa di pavimentazione in piastrelle di Saxa Gres 60x60 nelle tonalità Perlato Royal tipo classico, nocciolato e beola, posa di lampioni e arredo urbano.