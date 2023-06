All'auditorium "Paris" del Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone, domenica prossima si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze riservate agli esercizi commerciali del capoluogo, in attività da almeno quarant'anni. L'iniziativa è stata realizzata dall'assessorato al commercio coordinato da Valentina Sementilli, su indirizzo del sindaco Riccardo Mastrangeli. Nel corso della cerimonia di domenica, a ricevere la premiazione saranno i seguenti cinquantasette esercizi commerciali: profumeria Sampaoli; Bar Chiappini; Agenzia Marcoccia Multiservizi; Lepintours; Alimentari Giovanna Grande; Farmacia Centrale, dottoressa Debora Bigoni; Musical Coggi, di Alessandra Trementozzi; Scaccia Graziella s.n.c., di Calabrese Marco & C.; Casa Musicale Vicini, di Patrizia Vicini; Ditta Apponi Stefano; Ditta Coppotelli Giuseppe, di Coppotelli Pier Luigi; Bonelli Pietro; Macciomei s.a.s., di Domenico Macciomei; Alimentari Testa Simonetta; Enoteca Celani a.r.l. soc.coop.; Alessandro Terriaca Profumeria; Leone Shoes; Mario Jeans; SACAR s.p.a.; Savone Davide; Ceccarelli Antonietta; D'Itri Eredi s.r.l.; Scaccia Beniamino; Isaia; Sodani Group srls; Alimentari Quattrociocchi; Calderari Sports; Edicola Boccardi Alfonsina; Ceccarelli Andrea; Ditta Casinelli Antonio Bruno; D'Agostini Patrizia; Antica Caffetteria dal 1974; Grossimpianti s.r.l.; Iacoboni Roberto; De Vellis Servizi Globali srl; Bar Pica sas, di Pica Silverio & C.; Montini 1848 sas; Mastronardi Gerardo Carrozzeria Multiservice; Bar Ricci; Caffè Casilina; Magale Alberto; Rabbia Valter; Farmacia Mastrangeli s.n.c.; Luigi Neglia; MA.RE.SA. srls; Cironi Carni srl; Officina Di Maulo Pietrino; Terrinone Antonio; Autocarrozzeria L.F.A.D., di D'Aversa Maurizio; Memmina/Gruppo Crispino srl; Centro Copie Bortone 2.0 srl; Hotel Testani-Ristorante La Trattoria; Paniccia Sonia; Arduini Gioielli; Service Centro srl; Maritato Francesco; Brogi Abbigliamento. «La partecipazione di tanti esercenti è motivo di orgoglio, ed è una testimonianza della rilevanza del tessuto commerciale della città, del quale fanno parte imprese storiche che, da quasi mezzo secolo, contribuiscono fattivamente alla crescita e allo sviluppo, non solo in termini economici, del nostro capoluogo» ha detto il sindaco Mastrangeli.