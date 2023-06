"Un capitano in campo e nella vita. La nostra comunità piange Massimo Tieni, glorioso capitano dello Sporting Pontecorvo degli anni d'oro". Con queste parole il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Massimo Tieni, 63 anni, della città fluviale.

Ieri un malore improvviso lo ha strappato all'affetto e all'amore della sua famiglia. Inutili i tentativi di fargli salva la vita. "Massimo un vero appassionato di sport e una persona sempre leale, corretta. Con lui se ne va un pezzo del calcio pontecorvese - ha continuato il primo cittadino. Ciao Massimo e un abbraccio alla sua famiglia per questo grande dolore che sta vivendo".