Plastic Free dichiara guerra ai mozziconi di sigarette gettati a terra. In occasione della giornata mondiale dedicata all'ambiente, che si è celebrata ieri, nel weekend l'associazione ha organizzato cento appuntamenti in tutta Italia. E anche Frosinone ha fatto la sua parte. Circa trenta volontari domenica hanno ripulito la strada di via Aldo Moro. Muniti di guanti e tanta buona volontà sono partiti dal parcheggio davanti al Parco del Matusa e hanno raccolto un sacco intero di mozziconi di sigarette, circa due chili.

Le iniziative sono state organizzate in tutta la provincia, anche nei territori di Pofi e Arnara. Soddisfatta la referente provinciale di Plastic Free Marta Luffarelli insieme ad Andrea Graziani e Nicolò Luis Colasanti referenti, invece, di Frosinone. Presente anche la deputata Ilaria Fontana. «Tutte le iniziative che organizziamo non sono mirate alla pulizia del luogo, anche perché non riusciremo a farlo fino in fondo. Plastic Free vuole sensibilizzare quante più persone possibili a fare qualcosa per evitare di sporcare ulteriormente – ha detto Marta Luffarelli – Tutti possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo.

I mozziconi sono nocivi per la salute di tutti quanti. Finiscono ovunque, nei tombini e poi nelle fogne, nei fiumi, nei mari e l'inquinamento diventa esponenziale. Basta veramente poco. Siamo i primi a sporcare quando non serve. Facciamo tutti un mea culpa». A breve, inoltre, partiranno una serie di iniziative per ripulire le strade da ogni genere di rifiuti.

La giornata mondiale dell'ambiente è stata istituita dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel 1972 per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra. I volontari di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, nel fine settimana hanno raccolto da terra oltre 120.000 mozziconi di sigaretta, pari a più di 490 chilogrammi, in cento appuntamenti in tutta Italia. Nel Lazio oltre sessanta chilogrammi di mozziconi raccolti in quattordici iniziative organizzate nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i fumatori a smaltire correttamente i mozziconi di sigarette. In un anno, infatti, sono oltre 14 miliardi i mozziconi di sigarette che si depositano nell'ambiente. E le statistiche indicano che circa il 65% non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette. Le cicche finiscono nei mari e divengono causa di avvelenamento da tossine o soffocamento per uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, impattando negativamente nella catena alimentare. Un tema che sta molto a cuore all'associazione. Inserito nella mozione Plastic Free presentata alla Camera, si chiede la creazione di smoking area per il rispetto dell'ambiente e delle persone, risorse per enti e associazioni per contrastare il fenomeno e incrementare le multe per i trasgressori.