Hanno agito nel tardo pomeriggio di ieri. Hanno bussato alla porta di un'anziana e le hanno riferito che suo nipote rischiava di perdere il posto di lavoro e che per salvarlo avrebbe dovuto consegnare subito soldi e oro. Truffata una ottantenne residente nella frazione di Anitrella. Scoperto il raggiro, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.

La ricostruzione

Tutto organizzato nei minimi dettagli. Sono riusciti a raggirarla con la classica scusa del nipote in difficoltà. Le hanno detto che rischiava di perdere il lavoro e che per evitarlo avrebbe dovuto consegnare soldi e oggetti in oro. L'anziana, preoccupata per il nipote, ha consegnato così quanto richiesto, cadendo nella trappola dei truffatori. Scoperto l'inganno, è stata presentata la denuncia contro ignoti ai militari.

Il fenomeno

Purtroppo, quello dei raggiri e delle truffe, a danno soprattutto degli anziani, è un fenomeno spesso alla ribalta delle cronache, soprattutto nel periodo estivo. Vittime di falsi tecnici, corrieri, finti carabinieri, poliziotti o finanzieri, uomini o donne che si presentano nell'abitazione di persone anziane con diversi pretesti, riuscendo ad ottenere la loro fiducia, per poi derubarli di soldi o preziosi.

Molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto ben curato, sono gentili, ma questo non deve far cadere in errore. Se si nutrono dubbi non esitare a contattare il 112 o il 113. Le forze dell'ordine sono riuscite a smascherare diversi autori di truffe e raggiri ai danni degli anziani. Organizzati anche incontri per metterli in guardia, così da sventare eventuali raggiri come quello in cui è rimasta vittima ieri la ottantenne monticiana.