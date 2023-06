Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nella zona della Tomacella a Patrica, nello stesso tratto dove questa mattina è avvenuta la tragedia in cui è rimasta vittima una quarantanovenne di Frosinone finita con l'auto in un canale.

Due i mezzi coinvolti nello scontro del secondo incidente. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti.