Disavventura per un uomo di 73 anni che aveva scelto nel pomeriggio di fare una passeggiata in montagna. L'uomo ha perso il controllo del suo fuoristrada e si è ribaltato. Soccorsi in zona Portella a Sora. Per estrarre l'anziano dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora. Dopo un tratto a piedi, i pompieri l'hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasferito al nosocomio sorano in ambulanza anche se era stata allertata l'eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri.