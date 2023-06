Incidente fra due auto a Ripi, ferite mamma e figlia. È successo dopo le 17 di oggi. Uno dei veicoli coinvolti è finito in un fossato a ridosso della strada. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica per trasportare i feriti in ospedale e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.