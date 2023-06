Una piccola oasi immersa nel verde delle campagne di Frosinone. È il laghetto di Maniano che, ieri mattina, è stato lo scenario dell'iniziativa "Operazione lago pulito... fino in fondo" del circolo il Cigno di Legambiente.

Con i volontari di Legambiente anche la squadra di subacquei dell'Asd Blu sub di Veroli composta da Emiliano Oddi, Americo Necci e Giulia Fanfarillo. Legambiente ha prima analizzato, nelle scorse settimane, le acque del laghetto, risultate pulite, e così è andata in scena l'operazione di pulizia che, per la verità, a differenza di altre occasioni, come per "Puliamo il mondo", non ha prodotto un gran numero di rifiuti. Sarà la zona un po' decentrata e di difficile accesso, sarà il fatto che è poco conosciuta ai più e che i proprietari dei fondi confinanti ci tengono a mantenerla pulita, i sub hanno recuperato giusto qualche bottiglia di plastica.

Le acque del laghetto sono risultate in alcuni punti calde e piena di vita lacustre con diverse specie ittiche e di insetti. Scarsa invece la visibilità. Tutto intorno, invece, pioppi, salici e il canneto che fanno da sfondo a un paesaggio suggestivo a due passi dal centro cittadino e dal caos delle auto. «I parametri chimici e chimico-fisici sono decisamente buoni - commenta il presidente del circolo Stefano Ceccarelli - Per quanto riguarda i dati microbiologici, sono stati trovati coliformi ed Escherichia coli, ma a livelli di molto inferiori a quelli al di sopra dei quali scatta il divieto di balneazione sulle coste».

I due sub che si sono immersi hanno recuperato il materiale che sarà consegnato alla De Vizia, la ditta che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Frosinone, che ha dato il patrocinio. L'idea di Legambiente Frosinone è stata quella di aderire all'iniziativa nazionale "Spiagge e fondali puliti". E l'obiettivo è stato puntato sul laghetto di Maniano, un'area che, nonostante tutto, si è mantenuta quasi integra e che si presta a iniziative del genere. Da qui la collaborazione con l'Asd Blu sub che ha raccolto volentieri l'invito. A fine giornata, infatti, Ceccarelli ha rivolto a nome di Legambiente «un caloroso grazie agli impavidi volontari della Asd Blu Sub per l'impegno profuso e per aver accettato questa nuova sfida!».

L'evento al Laghetto di Maniano, ha commentato Legambiente, «costituisce una novità assoluta per Frosinone: è infatti la prima volta che una giornata ecologica mirata alla rimozione dei rifiuti abbandonati vede la partecipazione di sub e si caratterizza per la pulizia dei fondali».