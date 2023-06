Un aiuto per salvare dal trasferimento il 72° Stormo potrebbe arrivare proprio da Viterbo, ovvero dalla città che, dal 2025, dovrebbe ospitare la scuola di volo interforze degli elicotteri. A Viterbo, infatti, il comitato per l'aeroporto ha scritto una lettera ai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture per chiedere di rivedere la decisione di trasferire la scuola di volo dalla Ciociaria alla Tuscia. Il senso della missiva è chiaro: Viterbo punta ad avere il terzo aeroporto del Lazio e l'eventuale trasferimento lì del 72° Stormo sarebbe un ostacolo a questo progetto. Un ostacolo, quello della convivenza tra scalo civile e scuola volo, che vale anche per Frosinone dove, nonostante la recente bocciatura dell'Enac, si coltiva ancora la speranza di realizzare in Ciociaria il terzo scalo civile del Lazio.

Per il comitato Aeroporto Viterbo, l'avvocato Giovanni Bartoletti parla di «grave incompatibilità tra l'aeroporto di Viterbo, destinato a divenire il terzo scalo aeroportuale del Lazio, e l'eventuale attività della costituenda scuola di volo basico interforze per aeromobili ad ala rotante, per il cui progetto di realizzazione, tra l'altro, è stato stabilito il conseguente trasferimento del glorioso 72° Stormo dell'Aeronautica militare da Frosinone a Viterbo». A Ciociaria Oggi Bartoletti spiega: «La questione è già stata sollevata dall'allora capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare Vincenzo Camporini. Questi, "per chiari motivi di tutela della sicurezza del volo generale", ha considerato incompatibile la scuola di volo con lo scalo civile a Frosinone. E quindi portare la scuola di volo a Viterbo non cambierebbe molto. Da Frosinone, inoltre, il trasferimento porterebbe via oltre che il personale anche l'indotto e penso all'ex Agusta che ha una sinergia con l'aeroporto. In questo modo, peraltro, Frosinone perderebbe tutto, scuola di volo e scalo civile. Poi c'è il rapporto dell'Enac che boccia un aeroporto a Frosinone. Per questo abbiamo scritto ai ministeri per chiedere di rivedere la decisione di trasferire la scuola di volo nella Tuscia. Dove la cosa provocherebbe dei problemi agli elicotteristi dell'Esercito dell'Aves, con la conseguenza che alcuni reperti andranno delocalizzati da Viterbo. Inoltre, la scuola interforze nasce già monca: la Marina militare non ha aderito».

La questione, pertanto, si innesta direttamente con il dibattito sul terzo scalo del Lazio. «Fare un aeroporto a Frosinone sarebbe un azzardo - continua Bartoletti - Ricordiamo che i voli su Ciampino sono stati dimezzati e che il Tar ha bocciato, per Fiumicino, la quarta pista. Tuttavia, resta l'esigenza di realizzare quanto prima il terzo aeroporto. Entro il 2030 il traffico passeggeri raddoppierà. Da qualche parte questi passeggeri bisognerà portarli ed occorre in tal senso una decisione veloce. Ma nella bozza del nuovo piano aeroportuale non c'è traccia del terzo aeroporto. Per Frosinone, poi, il grosso problema è che la maggior parte del traffico viene da Nord per cui non avrebbe senso fare un aeroporto a Sud di Roma che andrebbe a interferire con il traffico aereo su Roma. Per non parlare delle conseguenze ambientali in termini di aumento del carburante utilizzato. Sarebbe assurdo portare un aeroporto a Frosinone dove non ci sarebbe sicurezza per l'orografia e la situazione climatica svantaggiosa».

Per essere ancora più chiari, nella missiva, il comitato viterbese evidenzia che già nel 2009 l'Enac richiamava il parere negativo del ministero della Difesa che sottolineava l'incompatibilità tra le operazioni di un aeroporto civile con le attività addestrative della scuola elicotteristica di volo. Dove - evidenzia ancora Bartoletti - ci sono allievi alle prime armi. Richiamato anche un vertice istituzionale del 2007 dal quale emerse che «il sito che meglio risponde ai requisiti assunti per l'ampliamento del sistema aeroportuale laziale è quello di Viterbo». Bartoletti insiste col dire che l'apertura della scuola di volo basico a Viterbo «comporterebbe enormi problemi per la pianificazione aeroportuale civile del nostro Paese, anche in considerazione delle scelte già prese persino con la partecipazione dei vertici della Difesa, con cui sono state già affrontate e risolte delicate questioni». Infine, era fine ottobre quando venne diffusa la bozza del Piano nazionale aeroporti, elaborato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. In questa Frosinone, come terzo scalo del Lazio, non veniva mai citato.