Ladri acrobati nella serata di sabato scorso, a due passi dal centro storico. È accaduto in via Alcide de' Gasperi, in un condominio di più piani: i ladri, approfittando di una finestra lasciata aperta, hanno letteralmente "scalato" due balconi, introducendosi all'interno di un'abitazione, in quel momento (erano quasi le 23, ndr) vuota. I malviventi sono riusciti a portar via degli orologi e altri preziosi, per fortuna non avrebbero fatto altri danni.

Non sazi, i malviventi - nello scendere utilizzando la medesima "strada" - hanno rotto stavolta un vetro, provando ad entrare in un secondo appartamento, dove i proprietari erano invece all'interno: le grida, per quanto stava avvenendo in quel frangente, hanno quindi portato i ladri a scappare velocemente, rinunciando all'idea di piazzare un ulteriore "colpo". Al rientro a casa, per il proprietario dell'abitazione posta più in alto l'amara sorpresa dovuta alla "visita" inaspettata: le stanze messe a soqquadro, gli ammanchi, la conta di quanto sparito. A quel punto, non gli è rimasto altro che recarsi nella vicina stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Non è, ovviamente, il primo furto che assurge agli onori delle cronache, ma colpisce la dinamica e la temerarietà dei ladri, che si sono arrampicati lungo i balconi.