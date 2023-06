È Moira Sicara la vittima dell'incidente di questa mattina sulla Morolense, in zona Tomacella. La quarantanovenne, originaria di Milano, lavorava come badante a Frosinone. La tragedia intorno alle 7.30 di questa mattina. La donna è finita fuori strada con l'auto, un'Audi A3, e si è poi ribaltata finendo in un canale. I tentativi di soccorso sono stati inutili. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a delimitare e a mettere in sicurezza la zona per poi procedere al recupero dell'automobile con l'autogru.

