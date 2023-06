Approfittando della mattinata soleggiata della prima domenica di giugno, insieme a un gruppo di escursionisti, ha raggiunto il territorio di Collepardo, il sentiero della Valle dei Santi. Ad un certo punto, però, è caduta riportando diverse ferite. Subito la chiamata ai soccorsi.

Disavventura, ieri mattina, per una sessantenne residente ad Anagni. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, il personale della stazione di soccorso alpino di Collepardo e i vigili del fuoco. Dopo il recupero e le prime cure, la donna è stata trasportata con un'eliambulanza al policlinico "Tor Vergata" di Roma. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

La chiamata ai soccorsi è arrivata nella tarda mattinata di ieri, per segnalare quanto accaduto a una escursionista, rimasta ferita sul sentiero della Valle dei santi, a Collepardo. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. La sessantenne è stata recuperata tramite verricello, garantendo così la massima sicurezza durante l'operazione di salvataggio. A bordo dell'elicottero del 118 anche un tecnico del soccorso alpino. La donna, come detto, è stata trasportata all'ospedale "Tor Vergata" della capitale.

Il precedente

La zona, in un ambiente impervio, era già stata interessata due anni fa da un simile episodio. Anche in quel caso, nello stesso luogo, erano intervenuti i soccorsi per una donna romana, anche lei rimasta ferita lungo il sentiero.