Le piogge battenti di questi giorni preoccupano e si corre ai ripari per scongiurare altri pericoli e danni legati al maltempo. Così il sindaco Luca Di Stefano ha firmato un'ordinanza che punta a ridurre le potenziali criticità dovute alle forti piogge.

"In occasione di eventi meteorologici di particolare intensità - si legge nell'atto - la caduta di tronchi, rami e simili può provocare danni diretti e immediati alla incolumità pubblica. Inoltre, gravi pericoli alla circolazione veicolare possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione di tombini ed al mancato deflusso delle acque nei fossi per omessa manutenzione.

Rilevato che, lungo il margine delle strade comunali e non comunali, si constata in maniera frequente la crescita incontrollata di piante e siepi che protendono i rami e le foglie verso la sede stradale e tenuto conto che tutto ciò risulta nuocere gravemente alla sicurezza della circolazione stradale, ostacolando la visibilità della sede stradale nonché la leggibilità della segnaletica stradale stessa", il sindaco ordina "la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade pubbliche o ad uso pubblico, al fine di non restringere o danneggiare le strade stesse; la potatura di siepi e piante, poste in prossimità di curve o intersezioni in modo da contenerne l'altezza rispetto al piano stradale, eliminando la proiezione della chioma sulla sede stradale; di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo e di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade, eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e di allagamenti".

Saranno quindi proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e di terreni a dover eliminare sterpaglie, cespugli, rovi e rifiuti agricoli attraverso sfalci periodici della vegetazione. La mancata osservanza dell'ordinanza comporterà una multa da 25 a 500 euro.

Intanto, nella zona Compre Alta i residenti lamentano che l'unica strada per arrivare alle loro abitazioni è impraticabile a causa della fitta vegetazione che ormai la ricopre per buona parte e chiedono che il Comune intervenga al più presto.