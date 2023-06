Tornano a serpeggiare la stanchezza, il nervosismo e la rabbia tra i familiari di Thomas Bricca, il 19enne ucciso nella sparatoria di via Liberio il 30 gennaio scorso.

Sentimenti dettati dall'assenza di sviluppi importanti delle indagini che sono in corso. Per questa ragione, lo zio del ragazzo, Lorenzo Sabellico, annuncia quella che sulla carta sarebbe una manifestazione di protesta eclatante, se dovesse essere attuata. Ossia, un sit-in - nel pieno rispetto della legge e dell'ordine pubblico, sotto gli uffici della Procura di Frosinone.

Siamo, ovviamente, solo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni ed è lo stesso Lorenzo Sabellico a spiegare le ragioni di una possibile iniziativa come quella descritta: «Qualcuno deve informarci su quello che sta accadendo, ci hanno promesso più volte una svolta, ma fin qui non abbiamo visto niente. Per questo, valuteremo di metter su una manifestazione sotto la Procura di Frosinone. Tutto questo è intollerabile: quanto tempo ancora bisogna aspettare?».

Vanno bene le iniziative per i ragazzi, i progetti di socialità per una gioventù disorientata, ma servono anche "Verità e giustizia per Thomas».

Del resto, anche la mamma del 19enne aveva esternato - era 21 aprile - tutta la sua delusione e il suo sdegno: «Arrestate i colpevoli, perché vivere così è un incubo. È allucinante. È un incubo pensare che chi ha ucciso Thomas possa andare in giro beatamente in piena libertà. Siamo sempre stati collaborativi, corretti, abbiamo fiducia nelle autorità, attraverso il nostro legale abbiamo fornito tutte le informazioni utili. Ma intanto passano i mesi, troppi, e non si muove una foglia».

Da quelle parole è trascorso più di un altro mese, senza novità salienti. Le indagini stesse sono ricoperte da un riserbo strettissimo, impenetrabile: dalle maglie sono fuoriuscite pochissime informazioni, una condotta, quella degli inquirenti, dovuta alla delicatezza del caso, ma che, dall'altro lato, sta alimentando nell'opinione pubblica una sempre più crescente preoccupazione che la vicenda non arrivi ad uno sbocco. Un'idea che, di tanto in tanto, afferra anche le menti dei parenti di Thomas, i quali palesano i loro comprensibili malumori.