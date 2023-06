Nel pomeriggio, l'eliambulanza Pegaso 21 della Regione Lazio è intervenuta per soccorrere un escursionista che ha subito una sospetta frattura a una gamba a seguito di una caduta accidentale. L'incidente si è verificato durante una traversata di un gruppo di escursionisti in alta quota tra il Lazio e l'Abruzzo, al confine con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nonostante la scarsa visibilità e le condizioni del terreno, il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico e l'infermiere del 118 sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente e a prestare il primo soccorso all'escursionista. Il paziente è stato imbarellato e recuperato tramite verricello, garantendo così la massima sicurezza durante l'operazione di salvataggio e una rapida evacuazione dell'infortunato. Una volta completato il recupero del ferito, l'eliambulanza della Regione Lazio ha trasportato l'escursionista presso l'ospedale di Alatri, dove è stato affidato alle cure dei medici specialisti presenti in loco. Sul posto anche una squadra di terra del CNSAS Lazio per collaborare alle operazioni. L'escursionista coinvolto nell'incidente è un uomo di 32 anni, residente a Rimini.