Unione dei Comuni "Antica Terra di Lavoro" dovrà versare oltre 400.000 euro alla cooperativa sociale di Arce Integra 2013. Lo ha stabilito un decreto ingiuntivo del marzo 2017, non opposto, e lo ha ribadito il Tar di Latina in accoglimento del ricorso presentato dalla cooperativa. Il Tar, pertanto, ha assegnato all'Unione dei Comuni trenta giorni di tempo, dalla comunicazione della sentenza, per gli «incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo» emesso dal tribunale di Frosinone il 3 marzo 2017 per la somma di 401.505,89 euro oltre le spese.

Al tempo stesso i giudici amministrativi hanno stabilito, in caso di perdurante inadempimento da parte dell'Antica Terra di Lavoro, di assegnare un commissario ad acta, da individuarsi dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, per procedere al pagamento. A carico dell'Unione dei Comuni andrà anche il pagamento dell'acconto di mille euro, salvo conguaglio, in favore del commissario nonché 2.000 euro di spese di giudizio. Il Tar ha poi disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti «per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali profili di responsabilità amministrativa dei funzionari dell'amministrazione». La cooperativa Integra si era occupata di un progetto di accoglienza migranti per l'Unione dei Comuni, il cui presidente, peraltro, si era costituito parte civile nel processo contro l'ex sindaco ed ex presidente dell'Unione, Antonio Salvati.

Sempre il Tar, ha accolto un ricorso della Cogema srl contro il Comune di San Giovanni Incarico. La Cogema chiedeva l'esecuzione di una sentenza, del 2008, del tribunale di Cassino che ha condannato il Comune di San Giovanni Incarico a pagare 37.250 euro, dichiarando che la Regione Lazio era tenuta a manlevare il Comune fino alla somma di 32.465 euro. Da qui la decisione del Tar di assegnare al Comune di San Giovanni Incarico il termine di trenta giorni, dalla comunicazione o notifica della sentenza, per eseguire la sentenza. Anche qui è già stato nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Comune dovrà pagare l'acconto di 600 euro del commissario e 1.500 euro di spese legali. Infine, il Tar ha disposto «la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali profili di responsabilità amministrativa die funzionari dell'amministrazione».