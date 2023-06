Il caposquadra Marco Rotondo va in pensione dopo tanti anni di onorata carriera. Assunto nel novembre del 1993, ha prestato servizio a Piacenza e Arezzo. Dal primo giugno in pensione con i complimenti di tutto il reparto dei vigili del fuoco di Frosinone.

Una carriera brillante la sua, piena di grandi esperienze edificanti. Guida e membro delle squadre di soccorsi in occasione di tante calamità naturali, sia terremoti che alluvioni. Ora potrà godersi la meritata pensione, con il pensiero rivolto agli amici e colleghi di sempre. Tanti auguri